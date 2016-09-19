美明州持刀砍人案 可能是恐怖主義行為
2016-09-19 03:00
〔中央社〕美國聯邦調查局（FBI）負責調查的幹員今天指出，明尼蘇達州昨天的持刀砍人事件被依「可能的」恐怖主義行為加以偵查。
FBI幹員松頓（Rick Thornton）告訴聖克勞（St. Cloud）記者，關於這起攻擊與國際關聯的部分，當局仍有許多地方仍不清楚。
這起發生在一家購物中心的砍人事件，造成9人受傷。凶嫌最後被一名未當班的員警擊斃。
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