美明州持刀砍人案 可能是恐怖主義行為

2016-09-19 03:00

〔中央社〕美國聯邦調查局（FBI）負責調查的幹員今天指出，明尼蘇達州昨天的持刀砍人事件被依「可能的」恐怖主義行為加以偵查。

FBI幹員松頓（Rick Thornton）告訴聖克勞（St. Cloud）記者，關於這起攻擊與國際關聯的部分，當局仍有許多地方仍不清楚。

這起發生在一家購物中心的砍人事件，造成9人受傷。凶嫌最後被一名未當班的員警擊斃。