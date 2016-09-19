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紐約驚爆炸彈所致 與國際恐怖主義無關

2016-09-19  01:20

〔中央社〕造成29人受傷的美國紐約曼哈頓爆炸事件，紐約市長白斯豪今天指出是炸彈引爆所致。當局正以恐怖行為加以調查偵辦，不過官員指出，目前並無證據顯示與國際恐怖主義有關聯。

曼哈頓下西城切爾西（Chelsea）附近、西23街一個垃圾桶，昨晚8時30分左右爆炸。

警方後來在4條街外發現第2枚炸彈，順利拆彈後送檢分析。

這起爆炸案發生之際，與聖戰士掛鉤的一個通訊社宣稱，伊斯蘭國（IS）團體「士兵」也在昨晚於明尼蘇達州一家購物中心揮刀攻擊，造成8人受傷。

紐約市長白斯豪（Bill de Blasio）今天在記者會表示，這場爆炸是由炸彈引起，因傷入院的29人已全數出院，調查人員正設法判定攻擊動機，但是至今尚無法確認是否牽涉政治或個人因素，也不清楚事件的性質。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）說，紐約炸彈爆炸顯然是恐怖主義行為，但和國際恐怖主義無關聯，並未發現伊斯蘭國涉入其中。

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