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秋節連假最後一天 互毆血濺車城福安宮

2016-09-18  23:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中秋節月圓人團圓，還是土地公得道升天之日，不過屏東車城福安宮旁攤販區竟傳出互毆案件，兩人雙雙掛彩血濺福安宮廣場。

中秋節是土地公得道升天之日，前往全國最大的車城福安宮的香客絡繹不絕，廟埕一副祥和之氣，尤其連節末天，不少人出遊墾丁後，返程中途前來向土地公恭祝聖誕千秋，也期盼帶回福氣和平安，但卻有人在後方大動干戈，讓香客是看傻了眼。

今天下午約5時，恆春分局車城派出所接獲110通報，指福安宮後方發生濺血案件，警方到場後，只見兩人雙雙掛彩，地上血濺處處怵目驚心。

據了解，疑似汽車駕駛停在攤販前方，卻引來攤商不悅，兩人一言不合即大打出手，還隨手抄木棍互毆，兩人打得頭破血流，現場血跡斑斑。

攤商頭、手受傷，駕駛則頭部受傷，為避免2人再於醫院發生衝突，分送兩間醫院急救，所幸皆無生命危險。

「有事嗎？」看傻眼的香客無奈紛紛搖頭，認為在中秋佳節竟在大廟旁大打出手，更致「見血」，對土地公感覺很不尊敬。

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  • 今天下午約5時，恆春分局車城派出所接獲110通報，指福安宮後方發生濺血案件，警方到場後，只見兩人雙雙掛彩，地上血濺處處怵目驚心。 （記者陳彥廷翻攝）

    今天下午約5時，恆春分局車城派出所接獲110通報，指福安宮後方發生濺血案件，警方到場後，只見兩人雙雙掛彩，地上血濺處處怵目驚心。 （記者陳彥廷翻攝）

  • 兩人一言不合即大打出手，還隨手抄木棍互毆，兩人是打得頭破血流，現場血跡斑斑。 （記者陳彥廷翻攝）

    兩人一言不合即大打出手，還隨手抄木棍互毆，兩人是打得頭破血流，現場血跡斑斑。 （記者陳彥廷翻攝）

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