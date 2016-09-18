秋節倍思念 老婦想咬舌自盡伴亡夫
2016-09-18 23:12
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〔記者余衡／新北報導〕61歲蔡姓婦人，昨晚近8時騎機車到新北市樹林警分局山佳派出所，值班員警還來不及靠近詢問，蔡婦就突然在門口下跪啜泣，警方見外頭風強雨大，立刻上前將全身濕透的她扶進室內，蔡婦口中不斷喊著丈夫姓名，直呼要找老伴。
警方一邊安撫蔡婦，一邊試圖聯繫她的親友，過程中蔡婦不斷泣訴丈夫現身夢中、令她萬般思念，講到激動處蔡婦一度想要咬舌自盡，員警見狀立刻將軟布塞入她口中，這時兒子及時趕抵，蔡婦情緒才漸趨穩定。
蔡婦兒子說，爸媽感情甚篤但父親先一步離開人世，近來母親因適逢中秋佳節，特別想念去世多年的父親，睡眠不足才會情緒不穩。警方隨後護送母子倆平安返家，兩人也再三向警方道謝。
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