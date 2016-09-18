| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

秋節倍思念 老婦想咬舌自盡伴亡夫

2016-09-18  23:12

〔記者余衡／新北報導〕61歲蔡姓婦人，昨晚近8時騎機車到新北市樹林警分局山佳派出所，值班員警還來不及靠近詢問，蔡婦就突然在門口下跪啜泣，警方見外頭風強雨大，立刻上前將全身濕透的她扶進室內，蔡婦口中不斷喊著丈夫姓名，直呼要找老伴。

警方一邊安撫蔡婦，一邊試圖聯繫她的親友，過程中蔡婦不斷泣訴丈夫現身夢中、令她萬般思念，講到激動處蔡婦一度想要咬舌自盡，員警見狀立刻將軟布塞入她口中，這時兒子及時趕抵，蔡婦情緒才漸趨穩定。

蔡婦兒子說，爸媽感情甚篤但父親先一步離開人世，近來母親因適逢中秋佳節，特別想念去世多年的父親，睡眠不足才會情緒不穩。警方隨後護送母子倆平安返家，兩人也再三向警方道謝。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 蔡婦一度在派出所內哭到昏厥。（記者余衡翻攝）

    蔡婦一度在派出所內哭到昏厥。（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 亡夫 咬舌自盡 思念 自殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：秋節倍思念 老婦想咬舌自盡伴亡夫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.