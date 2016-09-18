秋節倍思念 老婦想咬舌自盡伴亡夫

2016-09-18 23:12

〔記者余衡／新北報導〕61歲蔡姓婦人，昨晚近8時騎機車到新北市樹林警分局山佳派出所，值班員警還來不及靠近詢問，蔡婦就突然在門口下跪啜泣，警方見外頭風強雨大，立刻上前將全身濕透的她扶進室內，蔡婦口中不斷喊著丈夫姓名，直呼要找老伴。

警方一邊安撫蔡婦，一邊試圖聯繫她的親友，過程中蔡婦不斷泣訴丈夫現身夢中、令她萬般思念，講到激動處蔡婦一度想要咬舌自盡，員警見狀立刻將軟布塞入她口中，這時兒子及時趕抵，蔡婦情緒才漸趨穩定。

蔡婦兒子說，爸媽感情甚篤但父親先一步離開人世，近來母親因適逢中秋佳節，特別想念去世多年的父親，睡眠不足才會情緒不穩。警方隨後護送母子倆平安返家，兩人也再三向警方道謝。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980