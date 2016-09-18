1500萬買店面卻漏水 自訴告贏了賣家判刑5月
2016-09-18 22:59
〔記者王定傳／新北報導〕新北市林姓女子前年間，透過仲介花1500萬，向王姓男子購買位於林口區的1樓店面房產，事後從黃姓承租人口中得知房屋於102年及前年間有漏水情形，林女不滿委由律師直接向法院提自訴，王男認為是公共管線有問題；新北地院合議庭認為，雖漏水處是公共管道，但已溢出一樓地面，王卻隱瞞訊息，依詐欺罪判刑5月。
本案發生於前年10月間，林女花1500萬購屋，簽約時，王男卻在不動產標的物現況說明書的「是否有滲漏水情形」欄勾選否，事後，原本向王男承租店面開早餐店的黃男，向林女反應，她才得知房屋於102年及前年間，有漏水情形，提告詐欺，王也反控誣告。
王男辯稱，漏水是因公共排水口堵塞，101年經暢通已修復，每個房屋都可能發生排水孔堵塞，不能因此就說是漏水屋，也不能有堵塞就要賣家載明漏水情形。
早餐店的黃男證稱，他租屋時，王男有提醒管路每一段時間一定要清理，否則會漏水，他有按此處理，仍會漏水，本屋102年及103年間至少發生4次漏水，不斷換壁紙，反應對方只說會支付修繕費，他的店面曾漏水漏到滿地板，顧客看到直接走人，他曾當面抱怨：「一直更換壁紙不是辦法」，王只說若無法解決，再找水電人員修繕，並願意支付修繕費用。
合議庭認為，101年間只有疏通，沒敲開牆面確認漏水位置進行檢修，還未修繕完畢，且本屋阻塞處雖是公共管線，但已因漏水導致積水過多溢出1樓地面，危害交易價值等，王明知出售近期有漏水情形，不僅沒告知還勾「否」，依詐欺判刑；至於林女被控誣告則無罪，可上訴。
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