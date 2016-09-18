女友跌倒沒馬上送醫 過失致死判刑5月
2016-09-18 22:41
〔記者王定傳／新北報導〕新北市潘姓女子前年間在男友住處喝酒後跌倒，摔得很嚴重，第一頸椎脫臼及第五椎骨折，潘女的謝姓男友發現後，卻沒第一時間送醫，只在旁邊玩電腦，直到隔天才發現女友已死亡，新北地院法官認為他有過失，依過失致死判刑5月，可上訴。
本案發生於前年10月13日，潘女在謝男承租的雅房內喝了4瓶大鵰人蔘龜鹿藥酒、蔘茸藥酒後，因意識不清、重心不穩跌倒受傷，謝男卻沒將他馬上送醫，只在旁邊玩電腦，放任女友傷勢惡化，直到隔天6時許，發現女友已無氣息，才聯繫女友母親到場。
潘母到場後撥打119送醫，但潘女已因第一頸椎脫臼及第五椎骨折致神經性休克死亡；潘女死亡後，血液檢出酒精431mg/dl，法醫研究所鑑定報告書認為她所受傷勢，應非手勒、掐頸部造成，而是背側面跌倒所致。
謝男辯稱，女友是飲酒後才到他的租屋處，而他房間內的藥酒是自己要喝的，女友並沒有在他房內喝酒，也沒有跌倒。
不過，謝男在偵查時卻說：「我們在租屋處把酒都喝完了」，處理警員也證稱，案發後，謝男坦言有分2次買酒給死者喝，店員也有印象謝男是買哪種藥酒，且潘母也證稱女兒是當日早上9時許就到謝男住處，與謝男買酒時間吻合，可見他辯詞不可採。
法官認為，謝男的雅房不大，約3.6坪，堆滿各種雜物，可用空間狹小，當時2人又一起喝酒，必定知悉被害人已陷入嚴重酒醉狀態，且有跌倒情況，他對謝女負有保證人地位，卻沒立即送醫，有過失。
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