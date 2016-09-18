| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
內埤情人灣驚傳跳海 2女相約衝入海中
 首頁 > 社會

內埤情人灣驚傳跳海 2女相約衝入海中

2016-09-18  22:05

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕南方澳內埤情人灣又傳自殺，兩名女性相約跳海，友人衝進海裡救人。

41歲蕭女和42歲呂女疑似情侶關係，前幾天蕭女從高雄到宜蘭來找呂女和16歲游女，這幾天住在呂女家中，今天晚間，蕭女和游女因為心情不好，一起到內埤海灣的海堤喝酒聊天，喝了一陣子後，又打電話找呂女一起過來。

三人聊了一下，蕭女和游女突然離開海堤，走往海灘，呂女以為兩人要去散步，但是等了一陣子後等不到兩人回來，也到海灘上去找人，沒想到卻看到兩人突然一起衝進海裡，疑似自殺，後來一陣大浪打來，游女被浪打上岸，蕭女則在海裡載浮載沉，呂女趕緊跳進海裡救人。

消防人員在晚間8點40分接獲報案，三人皆意識清楚，但蕭女些微嗆到水，送往蘇澳榮民醫院治療。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 內埤情人灣又傳跳海，2女一起衝進海裡。（記者簡惠茹翻攝）

    內埤情人灣又傳跳海，2女一起衝進海裡。（記者簡惠茹翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 內埤情人灣 內埤海灣 自殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：內埤情人灣驚傳跳海 2女相約衝入海中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.