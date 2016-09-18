內埤情人灣驚傳跳海 2女相約衝入海中
2016-09-18 22:05
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕南方澳內埤情人灣又傳自殺，兩名女性相約跳海，友人衝進海裡救人。
41歲蕭女和42歲呂女疑似情侶關係，前幾天蕭女從高雄到宜蘭來找呂女和16歲游女，這幾天住在呂女家中，今天晚間，蕭女和游女因為心情不好，一起到內埤海灣的海堤喝酒聊天，喝了一陣子後，又打電話找呂女一起過來。
三人聊了一下，蕭女和游女突然離開海堤，走往海灘，呂女以為兩人要去散步，但是等了一陣子後等不到兩人回來，也到海灘上去找人，沒想到卻看到兩人突然一起衝進海裡，疑似自殺，後來一陣大浪打來，游女被浪打上岸，蕭女則在海裡載浮載沉，呂女趕緊跳進海裡救人。
消防人員在晚間8點40分接獲報案，三人皆意識清楚，但蕭女些微嗆到水，送往蘇澳榮民醫院治療。
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