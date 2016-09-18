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內埤情人灣驚傳跳海 2女相約衝入海中
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后豐大橋三車追撞火燒車 2人送醫其中1命危

后豐大橋火燒車，車上乘客在起火前脫困。（記者張軒哲翻攝）

2016-09-18  21:33

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市后豐大橋驚傳火燒車意外！今晚近8點，三輛自小客車由后里往豐原行駛，不知何故在橋上發生3車連環追撞，最後一輛轎車起火燒成廢鐵，車上2人脫困被送醫。

消防人員指出，第三輛車2名傷者被送至衛福部豐原醫院救治，豐原醫院指出，74歲蔡姓老翁到院前無意識，經急救後恢復呼吸心跳，64歲男性江姓患者胸部挫傷，兩名均有酒測反應。

警方指出，兩名男傷者是因車禍受傷，並非車輛起火被燒傷，車禍原因有待調查釐清。

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  • 后豐大橋火燒車，警消滅火。（記者張軒哲翻攝）

    后豐大橋火燒車，警消滅火。（記者張軒哲翻攝）

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