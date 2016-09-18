東港漁船鵝鑾鼻外海失火 濃煙佈滿天

嘉財發6號在海上狂燒。（記者陳彥廷翻攝）

2016-09-18 21:31

［記者陳彥廷／屏東報導］東港籍漁船嘉財發6號下午3時在恆春在距鵝鑾鼻約3海浬處失火，濃煙遍佈，連遠在後壁湖都能看到衝天黑煙，所幸友船「幸福滿」號正好在前方順利救起船上的6名船員！

下午約3時40分左右，海巡署人員接獲民眾通報，只見海上密佈滿天濃煙，趕緊派船出海支援。

「陪討海的船去了了！」62歲的嘉財發6號船長鄭德宗驚魂未定表示，今天早上9時多從東港出發，準備前往菲律賓東部的海域捕鮪旗魚，下午3時過後，船上外籍漁工正準備煮飯，誰知道為電子鍋插上插頭時竟冒出火花，隨後火勢一發不可收拾。

渾身早已溼透的鄭德宗指出，他當時見船後方已冒出大火，還好友船「幸福滿」在前方不遠處，他只能拼老命俥大馬力，趕到「幸」號前攔截，請友船救援。

「人沒事已經很幸運了！」鄭德宗強打精神說，這台陪伴他討海約30年的ct3漁船在捕漁還是非常好用，市價應該還是有500萬元左右，但現在船燒了也沒有保險，令人無奈，但在茫茫大海失火還能全船都能保住性命已經非常幸運，只能打起精神面對一切。

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