開車開到睡著！ 收假北返長途疲勞駕駛釀禍

2016-09-18 21:21

〔記者徐聖倫／新北報導〕開一開睡著釀禍！31歲李姓男子帶著妻小，趁中秋連假返回彰化鹿港老家過節，今下午開車返北，下了國道3號行經新北市中和區中正路，李某疑太累開到睡著，因此跨越對向道，迎面撞上1輛VOLVO轎車，造成李某車頭全毀，所幸含VOLVO駕駛在內，3大人1小孩皆輕傷，屬不幸中大幸。

據悉，駕駛VOLVO轎車的26歲駕駛黃姓男子，是準備要上國道3號中和交流道返回桃園住處，突然被撞，他直呼「也太衰！」而李某、李妻與2歲的女兒均受到驚嚇，李妻送醫時一句話也說不出，面帶驚恐，2歲女兒更是哭得哇哇大叫。

警方調查，雙方駕駛均無酒駕，李某、李妻與2歲女兒全身多處挫傷，送往雙和醫院包紮後無大礙，而黃某僅右手食指受傷，當下就在現場包紮無大礙。警方呼籲，開長途車建議駕駛一定要找休息站稍事休息，或與家人、友人換手，以免造成不必要意外發生。