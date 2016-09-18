里長忙救災無暇顧家 回頭發現家已被燒光
2016-09-18 22:51
〔即時新聞／綜合報導〕高雄市發生一起里長在颱風過後助里民重整家園，自己家卻被燒個精光的慘劇。高雄市內門區內東里里長陳玠臣的房舍整棟慘遭祝融，發現時已太晚，無法搶救，只能眼睜睜看家被燒成焦黑一片。
據《ETtoday》報導，本月16日傍晚，高雄內東里里長陳玠臣的住家突然起火，火勢不斷延燒，持續1個多小時才被控制，不過因發現得太晚，搶救不及，屋內家當全被火球吞噬，整棟燒成焦黑一塊。事後里長陳玠臣暫時住在內門紫竹寺的香客大樓，所幸當時屋內沒人，沒有人受傷。
受訪的里長友人感嘆說「怎麼會救別人家的災，自己的家卻無法救的」，並指出，里長當天親自帶人去鋸除因倒塌壓住住戶家的樹枝，結束後，才聽聞自家不幸被焚毀。陳玠臣對此無奈表示先前自家也因颱風造成淹水現象，很可能因牆壁上插座被雨水侵入，才會引發電線走火。值得慶幸的是，大火發生當下里長妻子因病住院不在家，否則後果難以想像。
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