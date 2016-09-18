新北嚴重車禍車頭全毀 3大人1孩子送醫

豐田轎車撞上VOLVO轎車，造成車頭全毀。（記者徐聖倫攝）

2016-09-18 19:28

〔記者徐聖倫／新北報導〕今晚間6時許近7時，新北市中和區中正路往土城方向發生嚴重車禍，1輛黑色豐田轎車右側撞上VOLVO轎車駕駛座，黑色豐田車頭全毀，車上2名大人與1名小孩送醫，VOLVO駕駛僅手指受傷，所幸這起車禍未造成死亡，確切肇事原因警方現正釐清中。

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