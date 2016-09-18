| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
保養槍枝走火 國道警左手掌遭子彈貫穿
 首頁 > 社會

新北嚴重車禍車頭全毀 3大人1孩子送醫

豐田轎車撞上VOLVO轎車，造成車頭全毀。（記者徐聖倫攝）

2016-09-18  19:28

〔記者徐聖倫／新北報導〕今晚間6時許近7時，新北市中和區中正路往土城方向發生嚴重車禍，1輛黑色豐田轎車右側撞上VOLVO轎車駕駛座，黑色豐田車頭全毀，車上2名大人與1名小孩送醫，VOLVO駕駛僅手指受傷，所幸這起車禍未造成死亡，確切肇事原因警方現正釐清中。

相關影音

廣告
  • 豐田轎車撞上VOLVO轎車，造成車頭全毀。（記者徐聖倫攝）

    豐田轎車撞上VOLVO轎車，造成車頭全毀。（記者徐聖倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 車禍 車頭全毀 送醫
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：新北嚴重車禍車頭全毀 3大人1孩子送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.