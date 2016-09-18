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內埤情人灣驚傳跳海 2女相約衝入海中
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2嫌騎失竊機車趴趴走 警追13公里人贓俱獲

2016-09-18  22:01

〔記者王俊忠／台南報導〕2名竊嫌騎偷來的機車趴趴走！今天近午，警方從安南區一路追到中西區長達13公里路程，終於人贓俱獲。

南市警五分局開元派出所警員王正材今近午查詢失竊車輛資料時，發現一輛失竊機車出現在安南區同安路、海佃路口，即通報同仁倪健彰、陳耿德與李瑞龍3人前往查捕。

警方在安南區海佃路一段往文賢路方向發現該輛贓車，共乘贓車的竊嫌蔡明學（47歲）、張秋明（43歲）見警出現、加速逃逸，倪等3警從後追捕並通報勤指中心派遣線上巡邏警力支援攔查。

警方在文賢路、和緯路及海安路段攔截圍捕，追捕過程中不斷對竊嫌喊話：「前面沒有路、前面沒有路，不要再跑了！再跑會開槍喔！我槍都拔出來了喔！」，不料竊嫌拒捕，騎警用機車的警員李瑞龍還被歹徒踹的人車倒地、手腳擦傷、新手機也摔壞。

直到近午11時22分許，警方追到中西區國華街、民族路水仙宮市場前，2竊嫌棄車逃進市場，員警賣力追逐從後壓制2嫌上銬，帶回警所偵辦，逮捕過程吸引許多民眾圍觀。

五分局長黃光榮得知開元所同仁奮勇抓賊，李瑞龍還遭賊拒捕受傷，即前往慰問、關心李員傷勢。訊後，警方依竊盜、妨害公務等罪嫌將2男移送法辦。

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  • 南市五分局警方追了13公里逮到騎失竊機車的兩2名男竊嫌（坐地上者）。（記者王俊忠翻攝）

    南市五分局警方追了13公里逮到騎失竊機車的兩2名男竊嫌（坐地上者）。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市警五分局長黃光榮（中）慰問受傷警員李瑞龍（右）。（圖由市警五分局提供）

    南市警五分局長黃光榮（中）慰問受傷警員李瑞龍（右）。（圖由市警五分局提供）

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