基隆流浪到永和 8旬翁街頭徬徨無措

2016-09-18 21:05

〔記者徐聖倫／新北報導〕流浪到永和！新北市永和警分局秀朗派出所警員日前服巡邏勤務，行經永利路發現1名白髮蒼蒼的老伯在街邊徘徊，上前一查發現，這名89歲黃姓老翁家竟住基隆市七堵區，黃翁獨自坐計程車來永和迷路，警方趕緊將他帶回派出所稍事休息。

警方問黃翁「伯伯，你來永和要找人還是要做什麼事？」黃翁疑年事高遲遲沒有回答，還好警方及時聯絡黃翁家屬自基隆趕抵派出所。警方也送上餐點讓黃翁果腹，本來黃翁的女兒要支付餐費，警方則婉拒，黃翁女兒直呼「真的非常感謝！」

警方表示，這是警方應盡責任，也希望民眾能多關心家中長者，注意動向，以免不必要意外發生。