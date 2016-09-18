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男辯我沒吸毒 海洛因「新解」遭警斥唬爛

2016-09-18  19:47

〔記者余衡／新北報導〕馬勒卡中颱來襲前夕，新北市樹林警分局山佳派出所員警曾品豪、李勁緯，16日晚間在轄內巡邏，行經德和街附近，見43歲男子程志峰在山區邊騎機車邊吸煙，要求停車受檢後果然在置物箱內，發現一包不明白色粉末，警方懷疑他持有毒品，但程男頻頻辯稱自己沒有吸毒，那是他飼養寵物鼠所餵食的糖粉。

經警方帶回檢驗，確認是重量0.93克的一級毒品海洛因，員警當場怒斥，「你都用這個餵寵物鼠？」程男才臉色鐵青坦承毒品為自己持有吸食，當時正從新莊前往樹林訪友，不料中途遇上警方攔查，全案訊後依毒品罪移送法辦。

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  • 程男遭警方攔查。（記者余衡翻攝）

    程男遭警方攔查。（記者余衡翻攝）

  • 警方從程男機車置物箱起出海洛因。（記者余衡翻攝）

    警方從程男機車置物箱起出海洛因。（記者余衡翻攝）

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相關關鍵字： 攔查 毒品 毒品罪 海洛因
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