| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

野柳漁港外 1男子落海溺水無心跳

2016-09-18  17:12

〔記者林嘉東／新北報導〕住在苗栗的55歲彭姓男子，今天下午3時許，被發現浮在新北市萬里區野柳漁港紅燈塔外10公尺海上，新北市萬里消防分隊馳援將他救起，男子已無心跳，但仍送往台北金山分院急救中。

岸巡二一大隊指出，馬勒卡颱風才剛走，外海風浪不小，前往野柳漁港紅燈塔的民眾，大多是釣客，溺水的男子為何落海溺水，還要進一步釐清。

廣告
  • 1名年約40歲的男子被發現浮在新北市萬里區野柳漁港紅燈塔外10公尺海上，新北市萬里消防分隊馳援將他救起送醫急救中。（記者林嘉東翻攝）

    1名年約40歲的男子被發現浮在新北市萬里區野柳漁港紅燈塔外10公尺海上，新北市萬里消防分隊馳援將他救起送醫急救中。（記者林嘉東翻攝）

  • 55歲彭姓男子落海，新北市消防局萬里消防分隊消防人員援救。（記者林嘉東翻攝）

    55歲彭姓男子落海，新北市消防局萬里消防分隊消防人員援救。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 溺水 落海 野柳漁港
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：野柳漁港外 1男子落海溺水無心跳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.