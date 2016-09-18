野柳漁港外 1男子落海溺水無心跳
2016-09-18 17:12
〔記者林嘉東／新北報導〕住在苗栗的55歲彭姓男子，今天下午3時許，被發現浮在新北市萬里區野柳漁港紅燈塔外10公尺海上，新北市萬里消防分隊馳援將他救起，男子已無心跳，但仍送往台北金山分院急救中。
岸巡二一大隊指出，馬勒卡颱風才剛走，外海風浪不小，前往野柳漁港紅燈塔的民眾，大多是釣客，溺水的男子為何落海溺水，還要進一步釐清。
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