轎車撞進藥局 波及機車上一家三口

轎車先擦撞旁邊閃避不及機車，接著撞破落地窗後直接衝進藥局內，現場一片狼藉。（記者許國楨翻攝）

2016-09-18 18:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今天發生一起轎車衝進藥局的意外事故，一名婦人開車到北屯區一家連鎖藥局購物，疑油門踩太大力整輛車竟衝過停車格前方止衝擋撞進店內，造成落地窗玻璃及店內商品散落一地，也波及一部機車上的一家三口，所幸送醫後並無大礙，虛驚一場。

這起意外發生在今天中午12時30分左右，62歲的謝姓婦人開車到崇德路二段一家連鎖婦幼藥局購物，準備停放到藥局前的停車格內，此時剛好有一家四口騎機車四貼也來到藥局，由媽媽進入購物，39歲的李姓父親及分別6歲、3歲的一對兒女則在機車上等候。

但因路沿與停車場有高低差，謝婦為了越過落差到停車格踩油門，疑因操控不慎油門踩太急，整部車竟衝過停車格前方的止衝擋，先是擦撞旁邊閃避不及機車，接著只聽到轟然一聲巨響，車子再撞破落地窗後直接衝進藥局內。

只見現場玻璃碎片、商品散落一地，一片狼藉，至於無端遭波及的機車上父子三人也受到擦傷，所幸送醫後並無大礙，驚魂未定的謝婦向警方說，因年紀大開車操控不慎導致意外發生，會負責到底，相關肇事原因及責任歸屬正由警方進一步調查釐清中。