疑趕回家吃午餐肇事 機車連環撞4人輕傷
2016-09-18 16:24
南投發生3部機車連環撞車禍，造成4人輕傷，南投縣議員洪明科（右）路過也加入救護行列。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕南投市小溪橋堤防道路今日發生1起罕見的3部機車連環撞車禍，造成3位成人、1名小孩，合計4人受傷，還好都是手腳擦傷，經送醫治療後尚無大礙，據警方調查，蔡姓男子騎機車趕路回家吃午餐，途中不慎摔車，疑是該連環車禍發生的肇因，但確實原因仍有待進一步釐清。
南投市小溪橋堤防道路係南投與中興新村往來的捷徑，今日上午近11時，南投縣議員洪明科打算前往中興新村處理選民陳情事項，途經該路段，赫見機車連環車禍後，也立刻下車，並配合消防人員加入救護傷患行列，將受傷的4人送醫後才離去。
據警方及消防人員調查，蔡姓男子接到家人已煮好午餐電話後，便獨自騎機車沿小溪橋堤防道路，往中興新村方向前進，怎料，半路突然連人帶車摔倒在地，尾隨在後的林姓男子騎機車載著就讀國小的兒子，因車速不快，一看不對勁便立刻煞車。
怎料，第3部機車並不知前方所發生的狀況，在煞車不及情況下，致3部機車如同打保齡球般撞在一起，瞬間，哀叫聲此起彼落，警方及消防人員接獲通報後，也火速趕抵現場並將傷患送醫救治，還好都是皮肉外傷，並無生命危險。
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