嫌犯專愛早上犯案 警分析作案時間順利逮人

2016-09-18 17:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市第一分局西門派出所上午偵破連續搶奪案，7月中剛出獄的吳姓男子，在市區犯下數起搶案，警方發現他都是早上作案，編排巡邏勤務圍堵，果然一舉成擒。

西門所警員鄭宇霖執行便衣防搶勤務時，於早上6點多在中和路136巷發現一名騎乘機車行跡可疑的男子，上前表明警察身分攔查，該男子見狀心虛立即加速逃逸，鄭員立即呼叫無線電請求線上警力支援，於北新、民富街口攔查到嫌犯，經盤查確定就是近日在新竹市區犯下多起搶奪案的吳姓嫌犯，當場逮捕。

分局長鄭文銘指出，吳姓歹徒行徑非常可惡，近日在轄內連續犯下3件搶奪案件，經專案小組研判，歹徒這種隨機式的搶奪，勢必會再出來作案，警方針對吳嫌犯案手法及出沒時間分析，特別指示各派出所採取早上6到8時編排便衣防搶勤務，果然順利逮捕吳姓嫌犯歸案。

警方呼籲民眾攜帶包包時，應將包包斜背於胸前，另錢包等貴重物品切勿直接拿在手上，以免讓歹徒有機可乘而成為下手目標。