名嘴爆料調查局查兆豐案被當賊防？調局：不應以訛傳訛
2016-09-18 15:43
〔記者楊國文／台北報導〕針對媒體引述名嘴蔡玉真爆料指稱「查兆豐涉洗錢案，名嘴爆：調查局被金管會當賊防」一事，調查局今鄭重發布新聞稿澄清，正積極配合查辦兆豐金案，並無所謂被其他機關當賊防情事，此說法抹煞調查局參與兆豐案偵辦的辛勞，請外界勿以訛傳訛。
調查局發布新聞稿指出，有媒體即時新聞引述名嘴蔡玉真爆料，指稱調查局調查兆豐涉洗錢案，被金管會當賊防」的說法，與事實不符，因此予以澄清。
針對偵查兆豐金涉洗錢疑案，調查局強調，自始即積極配合檢察機關查辦，今年8月22日由高檢署檢察長王添盛主持的專案會議，即已邀集金管會銀行局、檢查局、臺北地檢署及調查局洗錢防制處等機關與會，並指示調查局配合臺北地檢署檢肅黑金專組主任檢察官陳佳秀、主任檢察官周士榆及檢察官楊展庚的指揮，追查兆豐銀行相關人員有無 涉及不法，調查局隨後召集臺北市調查處組成專案小組，配合臺北地檢署專案檢察官的指揮分赴金管會及兆豐銀行調閱相關資料，期能協助儘速釐清案情。
調查局也表示，該局洗錢防制處同時透過防制洗錢艾格蒙國際組織加密網路，積極的與美國、巴拿馬等國之金融情報中心聯繫，並將所獲訊息隨時回報臺北地檢署專案小組，臺北市調查處目前仍持續依據臺地檢署發交的卷證及向相關金融機構調閱資料，縝密清查過濾、比對分析中，因此籲請外界不應再以訛傳訛。
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