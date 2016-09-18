| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
民進黨立委徐國勇證實：將接任政院發言人
 首頁 > 社會

遭遺棄神像升格交通守護神

2016-09-18  15:40

〔記者陳燦坤／雲林報導〕導〕口湖鄉居民不忍見4尊神像遭棄置路旁，安頓在台61線高架橋下，疑部分民眾覺得神像靈驗，竟自掏腰包添購香爐與供桌，4尊神像現在成了交通守護神，常有駕駛路過駐足、上香。

口湖鄉成龍村台61線高架橋下多了一處神壇，供奉媽祖、土地公、濟公及一尊王爺，供桌、香爐及金爐一應俱全，許多駕駛南來北往，經過這處神壇必定停車上前焚香、膜拜，甚至還自備金紙焚燒，祈求一路順風，但居民透露4尊神像原本去年被丟棄在路旁，因不忍心見神像風吹日曬，便安頓在高架橋下。

之後，膜拜的民眾愈來愈多，相繼添購供桌及香爐，同時以磚塊搭起一座簡易金爐供民眾焚燒紙錢，一處高架橋神壇即成形，為避免影響行車視線，居民勸導信徒減少焚燒的紙錢數量，防止意外發生。

廣告
  • 口湖鄉成龍村台六十一線高架橋下供奉四尊落難神像，現在成了交通守護神。（記者陳燦坤攝）

    口湖鄉成龍村台六十一線高架橋下供奉四尊落難神像，現在成了交通守護神。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 守護神 神像
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：遭遺棄神像升格交通守護神


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.