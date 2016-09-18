遭遺棄神像升格交通守護神

2016-09-18 15:40

〔記者陳燦坤／雲林報導〕導〕口湖鄉居民不忍見4尊神像遭棄置路旁，安頓在台61線高架橋下，疑部分民眾覺得神像靈驗，竟自掏腰包添購香爐與供桌，4尊神像現在成了交通守護神，常有駕駛路過駐足、上香。

口湖鄉成龍村台61線高架橋下多了一處神壇，供奉媽祖、土地公、濟公及一尊王爺，供桌、香爐及金爐一應俱全，許多駕駛南來北往，經過這處神壇必定停車上前焚香、膜拜，甚至還自備金紙焚燒，祈求一路順風，但居民透露4尊神像原本去年被丟棄在路旁，因不忍心見神像風吹日曬，便安頓在高架橋下。

之後，膜拜的民眾愈來愈多，相繼添購供桌及香爐，同時以磚塊搭起一座簡易金爐供民眾焚燒紙錢，一處高架橋神壇即成形，為避免影響行車視線，居民勸導信徒減少焚燒的紙錢數量，防止意外發生。