英倫男滯台16年 辯稱「生活困頓」行搶超商
2016-09-18 15:36
〔記者姜翔／台北報導〕1名在台逾期居留16年的英國籍55歲男子Evans，今天凌晨酒後變裝持殺蟲劑，前往台北市北投區一處便利超商行搶。但因店員奮力抵抗，且警網及時趕到，Evans當場被制伏。警方後續查出他逾期滯台16年，Evans供稱當年來台灣觀光後「愛上台灣」，這些年以私人英文家教為業，但近年來因受中風、癌症所擾，生活困頓才會行搶。
警方調查，Evans今日凌晨2時許，變裝換上黑衣黑褲，戴著綠色毛帽及墨鏡，前往北投區三合街超商。Evans進入店內後，持預藏的殺蟲劑朝店員黃男臉部噴灑，黃男臉部感到劇烈灼熱感後不支倒地，並叫一旁前來探班的友人趕緊報警。
隨後，Evans走入櫃台，但因不會開收銀機，而未得手。Evans見黃男友人倉皇逃出店外，轉身準備逃跑，卻被黃男一把拉住，壓制在店門口。
警方指出，Evans被帶回派出所時，身上只有一包菸及打火機，身上沒有半毛錢。警方因聞到他身上濃濃酒味，對他進行酒測，測得酒測值高達0.91。訊後，警方依強盜未遂罪嫌，將他移送法辦。
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