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4天前涉竊被請回 再偷機車代步又被捕

范男帶領警方起出被拆解後的贓車殘骸。（記者黃美珠攝）

2016-09-18  15:22

［記者黃美珠／新埔報導］35歲范姓男子4天前才因為竊盜罪嫌被捕，當天獲檢方請回，他立刻又在新埔偷機車代步，為免東窗事發，還跟朋友一起把機車「分屍」，把殘骸推落118縣道下的馬武督溪谷。今天范男被眼尖的新埔警分局偵查隊偵查佐申嘉文、鍾志杰發現，手到擒來，也起獲了前述機車「屍骸」，訊後將被依竊盜罪嫌法辦。

警方表示，范男本月14日剛因竊盜罪嫌，和另名張姓竊盜通緝犯一起被捕落網，移送新竹地檢署後獲請回。警方調查發現，沒有代步工具的范男，原本一路從竹北要走路回關西錦山山區。沒想到走到新埔中正路渣打銀行前，他再偷1輛機車代步，整個作案過程被銀行前的監視器拍下。

而范男為了掩人耳目，回到關西後，還讓朋友把機車拆光，最後直接把機車殘骸推落羅馬公路邊坡企圖毀屍滅「機」。

今天下午約1點半，他人在牛欄河附近出現，被眼尖的新埔偵查隊偵查佐申嘉文、鍾志杰發現，因此立刻逮捕他，果然也在羅馬公路旁邊坡起獲只剩下殘骸的失竊機車。

眼尖的新埔偵查隊幹員們押解范男（右）取贓。（記者黃美珠攝）

被范男偷走代步後再拆解丟棄的機車。（記者黃美珠攝）

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