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奧客往烤爐丟菸蒂倒水 燒肉店：「花錢的並不是大爺」

監視器影片中，客人將烤爐當成垃圾桶般頻頻丟雜物進去。（翻攝約客頂級燒肉臉書影片）

2016-09-18  16:10

〔即時新聞／綜合報導〕昨日（17日）馬勒卡颱風侵台，台北市一家餐廳「約客頂級燒肉」因此調整營業結束時間提早到晚上9點，卻遇上奧客，不但不理會店家營業時間，消費未滿低消，還往烤爐裡亂丟菸頭等雜物。店家氣得上臉書公告，呼籲「請尊重服務業，花錢的並不是大爺」。

店家17日深夜11時將監視器影片PO網，表示一組包廂客人，不僅未滿一人2000元低消規定，在店家告知營業時間已結束後，仍遲遲不肯離開，影響公司運作及員工下班後的安全。

更糟糕的是，客人還往烤爐倒水及菸頭，店家公布的影片中，幾位男客把烤爐當成垃圾桶般，頻頻往內扔東西，把沒喝完的水倒進去。店家表示，這種行為已「嚴重損壞公司資產並威脅到了公司同仁的生命安全」。

店家小編寫道：「我們從事服務業，只想服務懂得尊重服務生的客人。服務生也是人，我們只是喜歡在服務客人的同時收穫客人的笑容，請尊重服務業，花錢的並不是大爺！」

眾網友群起撻伐，不過另外有網友指出，其中一名客人曾在該燒肉店任職，懷疑這些行徑是挾怨報復、故意找蹅。

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  • 業者聲明。（翻攝約客頂級燒肉臉書）

    業者聲明。（翻攝約客頂級燒肉臉書）

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