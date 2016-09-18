溪頭倒塌神木 遊客盼保存「 遺體 」供瞻仰
2016-09-18 15:05
溪頭神木是遊客必遊景點，未倒塌前常聚集許多遊客。（記者張協昇攝）
［記者張協昇／南投報導］中秋節連假最後一天，溪頭自然教育園區湧入大批遊客，更紛紛在日前倒塌的神木前拍照留念，遊客也建議園區能仿照阿里山神木，妥善保存溪頭神木「 遺體 」，供遊客瞻仰。
中秋連假雖雙颱來攪局，但溪頭受颱風影響不大，今天颱風遠離，中部天氣放晴，許多民眾把握連假最後一天假期，前往溪頭一遊，並紛紛走到神木區，與倒塌的神木合影留念。
橫倒的千年紅檜神木，雖已死亡，但仍散發濃濃檜木香氣，遊客看到此景都感到不捨與惋惜。有遊客表示，溪頭神木是溪頭自然教育園區地標，更是遊客必遊景點之一，許多遊客曾在此與家人、親友合影，留下美好回憶，園區應仿照阿里山神木，妥善保存溪頭神木「遺體」，供遊客瞻仰、紀念。
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