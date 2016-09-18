走路擔心被辦酒駕？警機警查獲毒品

2016-09-18 14:53

［記者黃美珠／新豐報導］55歲有毒品等前科的周姓男子，今天清晨5點多獨自走在颱風雨中，新竹縣竹北警分局山崎派出所警員賴智聖、何昀軒巡邏時發現，直覺周男落寞身影不像一般活力滿滿的晨起運動者，好心尾隨後想攔下給予關心，沒想到周男卻心虛腳底抹遊落跑。

警員賴智聖大吃一驚卻也立刻拔腿在後狂追，大約追逐了100多公尺，賴員終於把周男逮住。

「為什麼跑？」賴員氣喘吁吁問周男。「因為我擔心酒駕被抓。」周男回答。

1個搭「11路公車」、沒有明顯喝酒跡象的人卻稱害怕被酒駕送辦！？機警的賴智聖、何昀軒立刻察覺案情不單純。

2人立刻徹底詳查周男底細，雖然確認周男非通緝犯，但卻有毒品等多項前科，所以懷疑周男身懷有違禁物品，當下詳加盤查，果然從周男身上的香菸盒，起獲裡面暗藏有1小包約0.38公克重的安非他命毒品，訊後依毒品罪嫌移送周男。

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