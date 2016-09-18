老婆忙滑手機不理他 荷籍男找所長聊開心扉

2016-09-18 14:37

〔記者余衡／新北報導〕38歲荷蘭籍男子黑艾斯，日前因台灣籍老婆忙於滑手機感覺受到冷落，心情不佳的他外出散步，走著走著便進到北大派出所，員警詢問有什麼需要協助，他混合英文「Calm Down！」及簡單中文表示他自己只是想找人聊聊天平靜一下。

英語流利的新任所長謝宜峯得知後，請黑艾斯至民眾洽公區休息，並用英文對談關心他心情不佳原因，因當時中秋節將至，還向他解說秋節由來，並準備了月餅及柚子與他分享美味。

黑艾斯言談中透露對中華文化非常有興趣，還主動問起關於「臭豆腐」的製作及料理方式等等問題，兩人對談約半小時笑聲不斷，離開前他才吐露因為不滿現代人多數時間被3C產品佔用，人際間面對面的互動才最為可貴，最後他連聲「I'm OK！」並向謝員道謝，表示自己想快點回家找老婆溝通。