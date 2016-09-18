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駕電動代步車撞站務員 女乘客：不小心的！

2016-09-18  14:32

〔記者曾健銘／新北報導〕惡劣至極！台北捷運迴龍站，日前有名騎乘電動代步車、年約30多歲的女子，疑因不滿站務人員未及時幫忙開啟出入口匝道門，竟駕駛代步車直接衝撞38歲的蔡姓女站長，蔡女被電動車撞擊後夾困在車子與門板間動彈不得，對方看見匝門開啟後才倒車，隨後揚長而去，蔡女的小腿遭撞導致挫傷紅腫，痛得跌坐在地，好心服務卻被當成「出氣筒」，蔡女事後氣得到轄區的派出所報案提告，而案發當時的監視器外流，讓看過畫面的民眾氣得痛罵：「這種人不值得尊重！」

新莊分局丹鳳派出所接獲報案，連日追查聯繫上31歲朱姓女乘客，今日上午她在母親的陪同下到派出所製作筆錄；偵訊時朱女避重就輕，供稱當天急著進站借廁所，站務員開啟匝門時不甚撞到她的電動車，她一時緊張才會誤觸油門，辯稱是不小心撞上的，警方訊後依傷害罪嫌將她函送法辦。

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  • 朱女駕駛代步車衝撞女站長。附註：照片來源為爆料公社。（記者曾健銘翻攝）

    朱女駕駛代步車衝撞女站長。附註：照片來源為爆料公社。（記者曾健銘翻攝）

  • 蔡姓站長不堪疼痛跌坐在地上。附註：照片來源為爆料公社。（記者曾健銘翻攝）

    蔡姓站長不堪疼痛跌坐在地上。附註：照片來源為爆料公社。（記者曾健銘翻攝）

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標題：駕電動代步車撞站務員 女乘客：不小心的！


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