這個賊真可惡 闖空門連志工救命藥都不放過
2016-09-18 13:54
〔記者許國楨／台中報導〕慣竊蔡岳龍自誇在北部租到哪、偷到哪，連續犯下20多起闖空門竊案後搬到台中另起爐灶，不到一個月即犯下3起竊盜除得手超過6萬元，甚至連基金會志工的救命藥也不放過，警方過濾上百支監視器後鎖定犯案機車「以車追人」，進一步循線將蔡嫌緝捕到案時不禁痛斥：無良竊賊。
警方調查，33歲蔡嫌有殺人未遂及竊盜等多項刑案紀錄，先前在北部犯下超過20起竊案，為避免遭當地警方查緝，今年7月間拋下妻女隻身到中部另起爐灶，在中市西區租好套房不久即與黃姓女子交往進而同居。
蔡嫌因沒有交通工具，期間趁黃女上班時偷偷騎走黃女機車尋找作案目標，不到1個月即以闖空門方式在西區犯下二起住宅竊案搜括現金及鑽戒等貴重物品，得手超過6萬元，此外蔡嫌也潛入民權路上專門協助街友重建生活的公益團體人安基金會辦公室。
當天他趁半夜沒人搜刮辦公桌抽屜財物，除將其中1個內有2萬多元善款的捐款箱整個抱走，竟連龍姓志工放在抽屜內的高血壓及糖尿病藥也不放過，案經第一分局西區所警員黃茂軒、吳岳鴻獲報通知鑑識人員採證，惟狡猾蔡嫌並未留下指紋等蛛絲馬跡。
黃員進一步分析比對上百支路口及民宅監視器後鎖定犯案機車「以車追人」，先找到車主黃姓女子再循線將蔡嫌緝捕到案，他落網後供稱只要在同一個地點不要待超過1個月，警方就難以追緝，原以為神不知鬼不覺，還自誇在北部租到哪、偷到哪，沒想到在台中房租還沒滿月就栽了﹔訊後全案依竊盜罪嫌送辦。
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