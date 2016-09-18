韓女來台旅遊謊稱遭搶 原來是為了詐保

2016-09-18 13:20

〔記者姜翔／台北報導〕一名來台觀光的韓國籍30歲車姓女子，昨日向台北市警方報案，她聲稱16日晚間在台北市士林區遭人行搶，損失市值共2萬元的相機及太陽眼鏡。但車女在偵訊時，說詞前後矛盾，對於案情支吾其詞。最後警方突破車女心房，她才坦承是為了詐保旅遊平安險才謊報案件，遭警方依誣告罪移送法辦。

警方調查，車女與另2名韓籍友人於15日晚間入境台灣，展開4天的自由行。車女供稱，16日晚間9點多，在逛士林夜市時，遭到一名身高約170公分，體型中等的男子行搶。

車女遲至隔日下午1時許，才前往派出所報案。偵訊時，車女對於案情交代不清，對於案發地點及搶匪特徵，皆以「忘記了」、「不知道」迴避警方訊問。

最後，車女自知難逃警方法眼，才坦承是為了詐保而謊報。訊後，警方依誣告罪將車女移送法辦。