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美國爆發持刀砍人案 釀1死8傷慘劇
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風災善後傳憾事 老翁捲入翻土機慘死

2016-09-18  12:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕滿州鄉受風災重創，至今仍無電無水無通訊，78歲的黃姓老翁今天早上趁天氣轉晴，前往他位於永南路的農田，於災後儘速清理田園，但卻疑似施工不慎，竟遭翻土機捲入，渾身是血血肉模糊，場面令人不忍卒睹。

「就正好看到老翁被農機捲入！」正好行經該處的滿州鄉代主席莊期文直擊事件發生，他現正於警局作筆錄，他說，當時他要帶台電人員前往復電，卻發現該老翁竟活生生被捲入農機具下，他趕忙搶救，卻發現老翁早已渾身是血倒在地上，現場怵目驚心。

「沒通訊真的很不方便！」他說，現在全鄉無手機通訊也無水電，只能再開車前往消防分隊報案。

消防分隊獲報急忙趕往，但老翁早已明顯死亡，渾身是血，現場則交由警方處理。警方推判，家住滿州的黃姓老翁，疑翻土除草不慎，遭該農機具捲入大腿及軀幹長寬約50公分，造成致命傷死亡。

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