南投國姓楊姓失聯少女行蹤 原來南下找越南籍生母
2016-09-18 12:22
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉14歲單親的楊姓少女，本月初離家失聯，家人遍尋不著報警協尋，也盼網友能幫忙找人，警方今天證實少女日前與父親爭吵後負氣離家，獨自南下高雄尋找已與父親離婚的越南籍生母，今天中秋節連假結束就會搭車返家，警方也進一步持續掌握少女行蹤。
警方調查，楊姓少女雙親離異，與父親、祖母同住，上月底開學還有到校上課，但家人在9月1日向國姓分駐所報案，指少女離家出走，請求協尋，校方人員幾乎每隔2天就到少女家中了解狀況，也請家屬提供相關親友資料進一步查訪，但半個月過去沒有消息，家人也將少女照片PO上網路，盼廣大網友幫忙找人。
警方經與少女越南籍生母多次聯繫，對方才肯透露女兒這幾天都在高雄與她同住，為何不通知前夫女兒來找媽媽，以免大家擔心，母親則不願多說，只表示女兒在中秋連假結束就會回家，今天上午已從高雄搭車到台中，因台中與國姓住家還有一段距離，對於少女行蹤警方還要進一步追查。
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