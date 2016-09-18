電動代步車跌落橋 母女受傷

電動代步車跌落橋下，白河消防分隊警義消救援。（記者劉婉君翻攝）

2016-09-18 11:53

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市白河區與嘉義縣交界的禮成橋，今天上午9時25分，發生一起電動代步車跌落溪底的事故，台南市消防局白河分隊出動消防車、救護車、警消6人，爬到橋下，利用頸圈、長背板、繩索、鋁製消防梯，逐一將陳姓母女救出，2人皆骨折、有撕裂傷口，送往嘉基醫院治療。

至於2人為何會連人帶車跌落橋下，警方正在調查事故原因。

電動代步車跌落橋下，白河消防分隊警義消救援。（記者劉婉君翻攝）

電動代步車跌落橋下，白河消防分隊警義消救援。（記者劉婉君翻攝）