| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

樂極生悲！ 男子涉吸毒睡夢中被逮

南投縣竹山謝姓男子涉吸毒在車內睡覺被逮，警方並起出安非他命毒品與吸食器，訊後依法究辦。（記者謝介裕翻攝）

2016-09-18  11:39

〔記者謝介裕／南投報導〕樂極生悲！南投縣竹山鎮謝姓男子，深夜將轎車停在竹山鎮延和國中大門旁，且車子未熄火，引來巡邏員警注意並趨前盤查，結果發現謝男竟在駕駛座上呼呼大睡，安非他命毒品與吸食器也都放在身旁，當場來個人贓俱獲，令謝嫌對於吸毒犯行無從狡辯，訊後，依毒品罪嫌移送南投地檢署偵辦。

南投縣竹山警分局延平派出所警員曾世民、陳建杰2人，今日凌晨2時許，共乘1部警車執行巡邏勤務，行駛到鹿山路延和國中大門前，發現謝姓男子駕駛的轎車，除大燈及車內燈全都亮著以外，連駕駛座車窗也未關閉，人坐在駕駛座上動也不動，令人擔憂是否身體出現狀況？

此時，員警便上前關心察看，結果發現原來謝男疑似吸完毒後，就倒頭睡覺，連安非他命吸食器與重約0.23公克的1小包安非他命毒品也未收好，也成為其涉案的最佳事証，當場予以逮捕究辦。

   

廣告
  • 南投縣竹山謝姓男子涉吸毒在車內睡覺被逮，警方並起出安非他命毒品與吸食器，訊後依法究辦。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣竹山謝姓男子涉吸毒在車內睡覺被逮，警方並起出安非他命毒品與吸食器，訊後依法究辦。（記者謝介裕翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吸毒 毒品 睡夢中
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：樂極生悲！ 男子涉吸毒睡夢中被逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.