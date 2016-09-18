樂極生悲！ 男子涉吸毒睡夢中被逮

南投縣竹山謝姓男子涉吸毒在車內睡覺被逮，警方並起出安非他命毒品與吸食器，訊後依法究辦。（記者謝介裕翻攝）

2016-09-18 11:39

〔記者謝介裕／南投報導〕樂極生悲！南投縣竹山鎮謝姓男子，深夜將轎車停在竹山鎮延和國中大門旁，且車子未熄火，引來巡邏員警注意並趨前盤查，結果發現謝男竟在駕駛座上呼呼大睡，安非他命毒品與吸食器也都放在身旁，當場來個人贓俱獲，令謝嫌對於吸毒犯行無從狡辯，訊後，依毒品罪嫌移送南投地檢署偵辦。

南投縣竹山警分局延平派出所警員曾世民、陳建杰2人，今日凌晨2時許，共乘1部警車執行巡邏勤務，行駛到鹿山路延和國中大門前，發現謝姓男子駕駛的轎車，除大燈及車內燈全都亮著以外，連駕駛座車窗也未關閉，人坐在駕駛座上動也不動，令人擔憂是否身體出現狀況？

此時，員警便上前關心察看，結果發現原來謝男疑似吸完毒後，就倒頭睡覺，連安非他命吸食器與重約0.23公克的1小包安非他命毒品也未收好，也成為其涉案的最佳事証，當場予以逮捕究辦。