不滿北捷未幫開門 婦駕電動代步車狠撞站長
2016-09-18 12:31
〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運迴龍站日前有一名騎電動代步車的女子，疑因不滿站務未事先幫她開門，蓄意以電動代步車衝撞站長2次，導致站長受傷。
一網友在臉書社團「爆料公社」貼出監視器影像透露，該騎代步車的女子上週一先是在12時06分碰撞迴龍站大廳往1號出口電梯，導致停機。3分鐘後，該女進站借廁所時，責怪站務未事先幫其開啟公務門，故意以電動代步車衝撞站長。影片中可看到，女子駕代步車將站長狠狠撞上角落門板連續2次，旁邊民眾見狀趕緊上前拉開，撞人的女子頭也不回迅速駕車離去，站長則是痛到坐在地板上。
發文網友表示，被撞的站長右小腿紅腫，要求捷警協助。捷警一直到下午近2時才到場，但不接受報案，要該站長下班後自己去轄區報案，站長前往樂生療養院迴龍院區驗傷，於下午4時許完成報案提告傷害。
眾網友紛紛痛批撞人女子「不管是不是殘障人士，都不能這樣啊」、「看影片就知道是故意撞過去的。絕對不可以就這樣放過此人。」
《蘋果日報》報導，台北捷運公司新蘆段段長徐欣至回應，外傳捷運公司要求站長撤告，與事實不符。當時獲報後，就立即通知行控中心幫忙向捷運警察報案，新莊分局丹鳳派出所警員也有到場了解。事後站長由同仁帶往驗傷及報案提告，而該名身障婦人8月份也在捷運劍潭站及三重站撞壞電梯及驗票閘門，捷運公司將一併提告求償。
相關影片：
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 哪縣市較沒受颱風侵襲？ 網友推爆這地方
- 追問救災進度官員語塞 林揆怒了
- 風雨小 復興撤388人有驚無險
- 抓鳥像抓寶 盧曉晴躍第一
- 蒙藏會併入陸委會？傳評估案9月底送交林全裁定
- 要賣東京黨產 國民黨：沒人出價
- 見警毒犯胯下癢 一抓掉出毒品
- 俄批美空襲敘利亞政府軍 62死100傷
- 推台灣入聯 林昶佐紐約街頭演講獲熱烈掌聲
- 2018年立委選區重劃 全台7縣市恐受衝擊
- 協會改革 開始查帳 矛頭指向羽網等4協會
- NBA》奪冠得意忘形？騎士球員恐吃一年牢飯
- 保羅沃克復活？《玩命關頭9》再度現身
- 未帶照明設備 九人登加里山求救
- 台鐵豐富站未驗收就啟用 天花板漏水漏不停
- MLB》達比修挨兩轟 五局失7分不敵運動家
- 防登革熱 仁德、關廟清孳生源
- 全猿52 再喊一次陳金鋒
- 調侃希拉蕊「試試保鑣不配槍」川普再挨批煽動暗殺
- 馬勒卡颱風2:30解除陸警 7縣市大雨特報
- 停電釀停水 台水將增設發電機
- 龍千玉兒住院1天12萬 曹西平：準備賣房吧
- 藍營8縣市首長拜會 張志軍嘉許：認同九二共識
- 飛虎將軍21日返鄉 日媒跨國隨隊採訪
- 女星爆乳比基尼秀美肌 「胸」到新加玻
- 紐約爆炸案釀29傷 白思豪：並非恐攻
- 「醉」後新哥們 脫序辱警銬一起
- 十指緊扣照+抱抱 GD小松菜奈親密照曝光
- 主力戰車老舊 立委籲提升性能、檢討數量
- 基隆市府獎勵》捨北一女讀中山 劉晏汝獎學金18萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Disruption left in typhoon’s wake
- 《藍色生死戀》播出16年 宋慧喬PO劇照喚起影迷回憶
- 黨工考績獎金 國民黨將恢復發放
- 練「龜息大法」保長壽？張景森：超級忍者才辦得到！
- 自由廣場》雙北可當經濟成長火車頭
- 梵蒂岡首席驅魔師病逝
- 朱立倫請假 陪愛女到英國交換學生
- 建仔練投2次 感覺不錯
- 巧奪天工！ 女友盼鑽戒 他用酒瓶玻璃做成綠寶石
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不滿北捷未幫開門 婦駕電動代步車狠撞站長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分