不滿北捷未幫開門 婦駕電動代步車狠撞站長

2016-09-18 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運迴龍站日前有一名騎電動代步車的女子，疑因不滿站務未事先幫她開門，蓄意以電動代步車衝撞站長2次，導致站長受傷。

一網友在臉書社團「爆料公社」貼出監視器影像透露，該騎代步車的女子上週一先是在12時06分碰撞迴龍站大廳往1號出口電梯，導致停機。3分鐘後，該女進站借廁所時，責怪站務未事先幫其開啟公務門，故意以電動代步車衝撞站長。影片中可看到，女子駕代步車將站長狠狠撞上角落門板連續2次，旁邊民眾見狀趕緊上前拉開，撞人的女子頭也不回迅速駕車離去，站長則是痛到坐在地板上。

發文網友表示，被撞的站長右小腿紅腫，要求捷警協助。捷警一直到下午近2時才到場，但不接受報案，要該站長下班後自己去轄區報案，站長前往樂生療養院迴龍院區驗傷，於下午4時許完成報案提告傷害。

眾網友紛紛痛批撞人女子「不管是不是殘障人士，都不能這樣啊」、「看影片就知道是故意撞過去的。絕對不可以就這樣放過此人。」

《蘋果日報》報導，台北捷運公司新蘆段段長徐欣至回應，外傳捷運公司要求站長撤告，與事實不符。當時獲報後，就立即通知行控中心幫忙向捷運警察報案，新莊分局丹鳳派出所警員也有到場了解。事後站長由同仁帶往驗傷及報案提告，而該名身障婦人8月份也在捷運劍潭站及三重站撞壞電梯及驗票閘門，捷運公司將一併提告求償。

相關影片：