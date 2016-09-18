| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美國爆發持刀砍人案 釀1死8傷慘劇
 首頁 > 社會

不滿北捷未幫開門 婦駕電動代步車狠撞站長

2016-09-18  12:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運迴龍站日前有一名騎電動代步車的女子，疑因不滿站務未事先幫她開門，蓄意以電動代步車衝撞站長2次，導致站長受傷。

一網友在臉書社團「爆料公社」貼出監視器影像透露，該騎代步車的女子上週一先是在12時06分碰撞迴龍站大廳往1號出口電梯，導致停機。3分鐘後，該女進站借廁所時，責怪站務未事先幫其開啟公務門，故意以電動代步車衝撞站長。影片中可看到，女子駕代步車將站長狠狠撞上角落門板連續2次，旁邊民眾見狀趕緊上前拉開，撞人的女子頭也不回迅速駕車離去，站長則是痛到坐在地板上。

發文網友表示，被撞的站長右小腿紅腫，要求捷警協助。捷警一直到下午近2時才到場，但不接受報案，要該站長下班後自己去轄區報案，站長前往樂生療養院迴龍院區驗傷，於下午4時許完成報案提告傷害。

眾網友紛紛痛批撞人女子「不管是不是殘障人士，都不能這樣啊」、「看影片就知道是故意撞過去的。絕對不可以就這樣放過此人。」

《蘋果日報》報導，台北捷運公司新蘆段段長徐欣至回應，外傳捷運公司要求站長撤告，與事實不符。當時獲報後，就立即通知行控中心幫忙向捷運警察報案，新莊分局丹鳳派出所警員也有到場了解。事後站長由同仁帶往驗傷及報案提告，而該名身障婦人8月份也在捷運劍潭站及三重站撞壞電梯及驗票閘門，捷運公司將一併提告求償。

相關影片：

廣告
  • 迴龍站12日發生一女旅客駕代步車衝撞站務員事件。（資料照，記者謝武雄攝）

    迴龍站12日發生一女旅客駕代步車衝撞站務員事件。（資料照，記者謝武雄攝）

  • 監視器拍到，站長才剛開門，女子便駕電動代步車衝撞站長至角落。（翻攝爆料公社影片）

    監視器拍到，站長才剛開門，女子便駕電動代步車衝撞站長至角落。（翻攝爆料公社影片）

  • 女子二次衝撞站長，旁邊民眾見狀趕緊上前拉開。（翻攝爆料公社影片）

    女子二次衝撞站長，旁邊民眾見狀趕緊上前拉開。（翻攝爆料公社影片）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北捷 台北捷運 捷運 站務人員 站長 糾紛 衝撞 電動代步車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：不滿北捷未幫開門 婦駕電動代步車狠撞站長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.