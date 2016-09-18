工人遭割草機捲入 無生命跡象搶救中

2016-09-18 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕莫蘭蒂與馬勒卡雙颱襲擊後，屏東遭受嚴重災損，目前各處都在進行復原工作。但今日在屏東滿州鄉災區發生一起工人被割草機捲入的意外，救護車抵達後發現已無生命跡象，目前還在搶救中。

據《東森新聞》報導，工人在颱風後滿目瘡痍的滿州鄉進行整理工作，卻不幸捲進割草機，救護人員獲報到場後工人已沒有生命徵象，連忙進行搶救，希望能挽回災區工人的生命。