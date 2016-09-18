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注意！瑞芳區102線道土石崩落封路

2016-09-18  10:44

〔記者林嘉東／新北報導〕受馬勒卡颱風影響，新北市瑞芳區102線道19.6K今天上午9時30分，發生山壁土石崩落，範圍約25公尺（長）、8公尺（寬）、4公尺（高），造成雙向封閉，確認現場無人員傷亡，由員警進行人車警戒，相關單位搶通中。

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  • 新北市瑞芳區102線道19.6K今天上午9時30分，發生山壁土石崩落。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區102線道19.6K今天上午9時30分，發生山壁土石崩落。（記者林嘉東翻攝）

  • 新北市瑞芳區102線道19.6K今天上午山壁土石崩落，造成雙向封閉，確認現場無人員傷亡，由員警進行人車警戒，相關單位搶通中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區102線道19.6K今天上午山壁土石崩落，造成雙向封閉，確認現場無人員傷亡，由員警進行人車警戒，相關單位搶通中。（記者林嘉東翻攝）

  • 現場員警進行人車警戒，相關單位搶通中。（記者林嘉東翻攝）

    現場員警進行人車警戒，相關單位搶通中。（記者林嘉東翻攝）

  • 現場員警進行人車警戒，相關單位搶通中。（記者林嘉東翻攝）

    現場員警進行人車警戒，相關單位搶通中。（記者林嘉東翻攝）

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