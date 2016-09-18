老翁外出疑似落水 警消搜尋牛稠溪

2016-09-18 10:19

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉市一位72歲鄭姓老翁日前出門後失聯，警方接獲家屬報案調閱路口監視器，發現陳翁最後身影出現在文化路華興橋附近牛稠溪堤防，懷疑他可能落水，今早嘉市消防局接獲轉報，出動後湖、德安分隊及東區特種搜救分隊等3個分隊共6車17人，以及義消特種搜救隊也出動橡皮艇1艇4人協助搜尋。