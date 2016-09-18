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搶前女友皮包逼復合 通緝犯落網竟喊冤

警方逮獲張男送辦。（記者陳文嬋翻攝）

2016-09-18  09:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 鳳山警方今表示，9月16日凌晨1時，接獲1名女子報案，她向警方哭訴前男友強押她上車，她趁男友不注意時，在鳳山區中山西路逃跑。全案經警方追緝後將男子移送法辦。

警方指出，雙方發生拉扯時，男子還搶走她的皮包，警方介入偵辦後，使用手機定位，發現男子在拉扯不成後，拿著皮包到1家卡拉OK店。警方入店盤查，男子還在裡頭呼呼大睡，叫醒男子時，還不斷詢問警方「誰說我在這裡的?」

警方盤查身分後，發現張男（26歲），曾犯下毒品、竊盜等案，是1名毒品通緝犯，已躲藏數月之久，結果栽在感情糾紛。警訊時，張男不斷哭求警方，辯稱自己是無辜的，被前女友栽贓，警訊後將他依妨害自由、恐嚇等罪送辦。

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  • 張男落網喊冤。（記者陳文嬋翻攝）

    張男落網喊冤。（記者陳文嬋翻攝）

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