碩士男網拐7少女 數千元誘穿制服供他猥褻

2016-09-18 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市30歲何姓男子擁有碩士學歷，從事房仲多年收入不錯，卻專門利用手機交友軟體Beetalk搜尋未成年少女，誘出遊玩後以金錢利誘，讓她們穿著制服供他拍照、猥褻，受害者至少7人，被捕後遭送辦。

根據《蘋果日報》報導，一名受害少女向警方表示，何男每次會以3000至8000元不等的代價，要求她穿制服或運動服供其拍照，並且在她更衣時摸她胸部、下體，攝影的同時也「一邊拍一邊摸」，甚至以手指性侵。

何男被捕後辯稱，他因為與女友感情不好，因此上網尋求慰藉，對少女都是「單純的愛」，還會為她們補習功課，但因為少女指證歷歷，讓她仍被依妨害性自主、違反兒童及少年性交易防制條例送辦。