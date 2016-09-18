新澤西州路跑登場前 小規模爆炸無人傷
2016-09-18 03:04
〔中央社〕1枚小型炸彈今天早上在新澤西州海灘城鎮慈善路跑預定路線上引爆，未造成任何人受傷，但促使當局取消路跑活動，撤離數十戶住家內人員，忙著搜索有無其他爆裂裝置。
大洋郡（Ocean County）地檢署在臉書（Facebook）表示，垃圾桶內的那枚爆裂裝置在錫賽德帕克鎮（Seaside Park）5公里慈善路跑登場前的上午9時35分（格林威治時間13時35分）引爆後，未傳出周邊建築物受損通報。錫賽德帕克是位於紐約市南方約128公里的休閒勝地。
即使如此，這起爆炸令人憶起2013年波士頓馬拉松賽終點線前致命爆炸案的驚魂記憶，當時造成3人喪命和逾260人受傷。
主辦這項慈善路跑是為了幫助退伍軍人及為國捐軀軍人遺族。執法當局尚未針對可能動機發表評論。此慈善路跑原本預定上午9時30分起跑，小型炸彈於原定開跑時間的5分鐘後引爆。
當局表示，爆炸地點鄰近大洋大道（Ocean Avenue）和D街（D Street）交叉路口旁的木板步道。根據張貼在網路上的路跑路線圖，跑者將會兩度通過那個交叉路口附近。
大洋郡警長在電話中表示，當局撤離爆炸地點附近大約30戶住家的人員，並稱目前仍處於初步調查階段。
新聞網站NJ.com引述檢方發言人表示，爆炸現場附近找到另1枚裝置。目前尚不清楚那枚裝置是否已引爆。
地檢署表示，包括聯邦調查局（FBI）等當局已在鎮上調查有無其他未爆炸裝置。
美國國家廣播公司（NBC）當地子公司報導，約5000人原本預定參加錫賽德帕克5公里慈善路跑，當地以海灘木板步道馳名。路跑原定上午9時開跑，但因晚報到而延擱，並於發生爆炸後取消路跑活動。
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