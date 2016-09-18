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新澤西州炸彈爆炸 尚無人員受傷通報

2016-09-18  00:22

〔中央社〕檢方和地方媒體表示，新澤西州濱海公園（Seaside Park）內今天有1枚炸彈爆炸，正位在計畫中的賽車路線上，稍後這項賽車活動取消。

新澤西州大洋郡（Ocean County）檢察署的臉書上說，在垃圾桶內的1個裝置起爆後，並無人員受傷或周圍結構物受損通報。

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