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「一個社區600元」 保全缺錢出售住戶個資

2016-09-17  22:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕30歲的張男在新莊某社區擔任保全，因缺錢花用，今年4月涉嫌將住戶資料名冊以每本600元，賣給房仲業者，還從保全同事那搜集另3個社區的住戶名冊，7月又透過LINE開價每本1200元，向陳姓女子兜售4社區的住戶名冊，陳女認為此舉涉及不法，報警處理，新北地檢署依違反個資法將張男起訴，並聲請簡易判決。

庭訊時，張男辯稱因要籌家人醫藥費，才會四處兜售住戶名冊，檢方依據證人證詞及在其身上查獲到的4本社區住戶資料、與陳女LINE對話紀錄，認定其犯行，將他起訴。

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  • 30歲的張男在新莊某社區擔任保全，因缺錢花用，今年4月涉嫌將住戶資料名冊以每本600元，賣給房仲業者。圖與本新聞無關。（資料照，記者李容萍攝）

    30歲的張男在新莊某社區擔任保全，因缺錢花用，今年4月涉嫌將住戶資料名冊以每本600元，賣給房仲業者。圖與本新聞無關。（資料照，記者李容萍攝）

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