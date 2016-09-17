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南投14歲少女失蹤多日 家人盼網友協尋助返家

2016-09-17  21:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「楊小妹，你在哪兒？趕快回家吧！」，有熱心的網友透過Line群組和臉書社團，幫著急找尋失蹤多日的14歲楊姓少女，希望若有發現楊小妹蹤影的網友，能跟國姓警方聯絡，讓楊姓少女的家人安心。

這名家住南投縣國姓鄉的14歲楊姓少女，家人在9月1日向國姓警駐所報案，並請求協尋。國姓警分駐所員警表示，楊姓少女在暑假的7月中旬曾離家一次，但曾返家過，8月份又再度離家，學校8月底開學後，發現楊女3天未到學校即通報，而家人也在開學後向警方報「失蹤」，希望能透過警方將孩子找回。

楊姓少女的鄰居為了幫其家人早日找到孩子，將少女的照片PO在多個Line群組及臉書社團，請求網友透過各種網路力量或肉搜特長，幫忙找出楊姓少女，而熱心的網友也幫忙將照片和相關資訊合成一張，讓網友看一張照片就一目了然。

據了解，14歲的楊姓少女留著烏黑的長髮，臉龐清秀，彎眉，眼睛單眼皮但清亮有神。

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  • 14歲楊姓少女失蹤多日網友協助找尋。（翻攝自Line群組）

    14歲楊姓少女失蹤多日網友協助找尋。（翻攝自Line群組）

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