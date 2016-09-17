才剛酒駕被抓 廂型車駕駛酒後撞自小客翻車

2016-09-17 21:36

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕中秋連假第三天，嘉義市忠孝路晚間7點發生酒駕車禍，吳姓男子酒後駕駛一輛廂型車，失控撞斷安全島交通桿，又偏移衝撞一輛自小客，因為撞擊力道猛烈，導致廂型車側翻在車道，就連車輪的輪軸也都撞斷，一個輪胎彈飛出來，吳男滿身是血從破裂的車前擋風玻璃爬出來，而被撞的自小客往前滑行約100公尺後才停止，車上1名4歲女童受傷。

警方調查，廂型車駕駛是36歲吳姓男子，從事水泥工，幾天前才因酒駕被查獲，今天中午與朋友聚餐有喝威士忌加米酒，晚間開車要返回民雄鄉頭橋住處卻出事，酒測值高達0.77。

吳男身體多處遭玻璃割傷，被救護車送到嘉基醫院，吳母趕到後，痛心疾首地說：「丈夫中風，兒子又酒駕肇事，實在不知該說什麼」。受傷的女童右眼紅腫，受到驚嚇在醫院大哭，醫護人員一邊安撫一邊治療。醫院表示，2名傷者經治療後，皆無生命危險。

事發地點在忠孝路北上車道的遠東機械公司外，被撞的自小客由黃姓男子駕駛，當時他與弟弟各開一輛車，2家人從忠孝路好市多賣場購物完，要一起返回雲林縣北港，黃男開在前方，弟弟跟在後方，車禍發生時，弟弟緊急剎車，才未發生追撞。

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