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老婦搭小黃不知目的地 警拼出姓名助返家

2016-09-17  21:12

〔記者陳薏云／新北報導〕「警察大人！我車上有老婦人不知道自己要去哪裏」，永和警分局永和派出所昨接獲1名計程車司機報案，表示車上年約60歲的婦人上車後不知道要去哪，也說不清自己名字，警員江英維立刻將婦人帶進派出所，最後拼湊老婦「印象中」自己的名字，終於聯繫到其兒子，順利將湯姓老婦帶回家。

湯姓老婦自稱出門逛夜市，搭上計程車後卻忘記回家的路，加上發音不清又不識字，僅記得自己姓名為湯某某，兒子叫張X來，警員江英維見湯婦在外淋雨又只穿單薄背心及短褲，立即將其請進派出所休息。

後江員靈機一動，將老婦名字冠夫姓，以「張湯」姓氏鍵入警方查詢系統，果然比對到相符合的年籍資料，但因聯絡戶籍地高雄市未有人居住。正當江員聯繫社會局尋求協助暫時安置，卻接獲民眾報案有失蹤人口案件，且與湯婦條件相符，立刻通知其兒子將老母帶回，結束湯婦的迷路記。

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  • 永和警分局永和派出所昨接獲1名計程車司機報案，表示車上年約60歲的婦人不知道要去哪，也說不清自己名字，警員立刻將婦人帶回派出所，拼湊出老婦名字，聯繫到其兒子，讓她順利返家。（記者陳薏云翻攝）

    永和警分局永和派出所昨接獲1名計程車司機報案，表示車上年約60歲的婦人不知道要去哪，也說不清自己名字，警員立刻將婦人帶回派出所，拼湊出老婦名字，聯繫到其兒子，讓她順利返家。（記者陳薏云翻攝）

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