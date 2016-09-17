民眾聚災區抓「卡比獸」 鎮長接獲投訴反問：幹嘛生氣？

2016-09-17 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕前腳剛走的強颱莫蘭蒂，重創台灣東、南部造成嚴重災情，卻傳出國軍與清潔人員在投入救災行動時，有民眾聚集在災區抓「卡比獸」，清潔人員怒投訴這種干擾行為，東港鎮鎮長徐志雄則表示：「又沒有被干擾，幹嘛生氣？」

綜合媒體報導，屏東縣東港鎮一名清潔隊員向《蘋果日報》投訴，颱風過後大家忙著在鎮海公園清理環境，卻在上午10點多左右，公園裡陸陸續續有民眾騎車、開車前來，清潔人員原想他們是來幫忙的，但事實卻是，他們正拿著手機猛盯抓稀寶「卡比獸」。

清潔隊員憤怒表示，「卡比獸是會鋸樹嗎？抓寶取樂也要看時機！」，並直言明明公園是大家共享，但遭颱風損壞後，不一起維護就算了，民眾還卻只想著來這抓卡比獸，讓他感到氣憤不已。

針對民眾聚集災區抓寶事件，屏東東港鎮鎮長徐志雄先是感謝所有相關團隊及國軍弟兄的協助與付出。隨後卻表示：「民眾抓寶要是影響到工作人員作業，我絕對會給予譴責，但若是雙方未互相干擾，那就當作是平常現象，幹嘛生氣？」