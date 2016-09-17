用餐區位置被強佔 外勞淪落停車場用餐
2016-09-17 22:38
〔即時新聞／綜合報導〕有網友在今（17日）晚間7點多左右在爆料公社po文敘述自己及外勞朋友用餐位置遭到一名爸爸攜家帶眷搶佔，讓他們最後淪落到只能下去停車場用餐的情形。文章一貼出，立刻引發眾多網友氣憤替原po及朋友抱屈。
原po在《爆料公社》貼文表示，「同公司的外勞請我帶他們去台南好市多買東西，買完剛好中午約一點，我們還沒吃飯！當時用餐區人很多，外勞在等的那桌剛好用餐完，於是他就馬上坐進去並揮手示意我們來，結果有一對台灣夫婦帶著兩位小朋友馬上佔據了位置。」
原po趕到位置旁知會那對夫婦是他們先到的，但那位爸爸大聲回：「上面有寫你的名字嗎？」原po直言當下差點爆發，還是公司外勞朋友示意位置讓給他們，並說：「他們有BABY，沒關係！」，後來原po一行人因為太餓又沒位置，只好去停車場用餐。
事後原po表示：「我們公司外勞素養比台灣人好，雖然很生氣！反而還是外勞安慰我...身為台灣人的我，真的感到非常的丟臉！」文章一上網立刻引發網友激烈討論。
有許多網友撻伐那對夫婦的行為，也有網友大力讚許：「你們公司有著優秀的外勞!」，更有網友表示：「外勞中，總有老鼠屎，台灣人中，也總有老鼠屎，種族不代表一切，人心才是。」
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