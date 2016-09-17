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遭詐高風險賣場 「HITO本舖」近2周竄升

2016-09-17  20:22

〔記者邱俊福／台北報導〕「165」反詐專線公布的「民眾通報高風險賣場排名」，都是詐騙集團疑似竊取賣場或平台顧客資料後，設局行騙，最近2周統計「HITO本舖」突然竄升，更變成首位，警呼籲民眾多小心。

本月5日到11日統計，「HITO本舖」被害件數52件、「蝦皮拍賣」被害件數31件、「EZ訂」被害件數20件、「露天拍賣」被害件數15件、「買動漫」被害件數11件、「奇摩拍賣」被害件數11件。

「165」反詐專線表示，歹徒因熟知民眾交易的時間、內容、金額等，致假冒員工宣稱「賣場誤設定為連續扣款12期，請操作ATM解除分期付款」，輕易取信民眾，依指示前往操作ATM，卻是匯款到對方帳戶內，行騙得手。

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  • 「165」反詐專線公布的「民眾通報高風險賣場排名」，都是詐騙集團疑似竊取賣場或平台顧客資料後，設局行騙。（圖擷自警政署165反詐騙網站）

    「165」反詐專線公布的「民眾通報高風險賣場排名」，都是詐騙集團疑似竊取賣場或平台顧客資料後，設局行騙。（圖擷自警政署165反詐騙網站）

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相關關鍵字： 165反詐騙專線 HITO本鋪 詐騙 通報 高風險賣場
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