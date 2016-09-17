當街上演「你不要走」 男子奪女友包包觸法
2016-09-17 19:25
〔記者吳政峰／基隆報導〕情侶吵架時，常上演「你不要走！」的戲碼，一方想一走了之，另一方藉奪下隨身物品以求挽留，但此舉其實已觸犯屬公訴的強制罪，就算兩人事後重修舊好，仍無法撤告!
基隆市51歲吳男去年與41歲張姓女友吵架，張女拎著包包奪門而出，攔下計程車欲返回台北，吳男趁車門還沒關，搶走包包要求談判，運將見狀報案，警方依強制罪函送法辦，雖然事後張女不想追究，但強制屬公訴罪，基隆地院法官判拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。
吳男為退伍軍人，平日靠著退休金過活，前年透過朋友介紹，與住在北市內湖的張女交往，無業的張女常向他要錢，而他有時喝茫了會暴力相向，某次甚至打到警方前來關心，還朝員警潑灑沸水，脾氣火爆。
去年2月3日，兩人再度為了錢爭吵，張女擔心被打，抓著包包就衝下樓叫計程車，車門還沒關上之際，尾隨其後的吳男一箭步彎腰入車內，把包包奪走，脅迫她下車溝通。張女立刻請陳姓運將報案，吳男得知警察要來，悻悻然帶著包包離去，而後張女在員警陪同下回到吳家拿回包包，全案依強制罪函送基隆地檢署。
過沒幾天兩人復合，張女又跑去找吳男居住，並表示「不想告了」，但強制罪屬公訴，全案進入司法程序，已「無法撤告」。
吳男向法官辯稱想了解張女離家的理由，才會拉她的包包，後見運將報案，就順手把包包提走了，並無犯意。法官認為，張女請陳姓運將報案，何姓承辦員警也說張女身上有拉傷，足證她當時不想跟吳男回家，但吳男卻以搶包包脅迫，犯行明確。
律師李慶峰表示，吳男強留張女手提包，要脅她留下，已構成「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利」的強制罪構成要件，屬無法撤告之公訴罪；若吳男意圖據為己有而搶下張女包包，還可能成立搶奪或強盜罪。
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